الصّحافة المصريّة: 96 بالمائة من المصريّين صوّتوا للسّيسي

حصل الرّئيس المصري عبد الفتاح السيسي على 96,9 بالمئة من نسبة الأصوات الصالحة للفوز بولاية رئاسية ثانية.

بحسب ما أفادت الجمعة تقارير للإعلام الرسمي، رفعت التقديرات السابقة لنسبة المقترعين.

كذلك رفعت صحيفة “الأهرام” الحكومية تقديراتها للمشاركة في الاقتراع الذي جرى بين 26 و28 مارس الجاري الى 42,08 بالمئة.

مشيرة إلى أن 25 مليونا من أصل 60 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم.

وكانت الصحيفة أعلنت يوم الثلاثاء، أن السيسي أعيد انتخابه بنسبة 92 بالمئة وأن نسبة المشاركة تخطت 40 بالمئة.

وكان السيسي (63 عاما) انتخب لولاية أولى في العام 2014 بأغلبية 96,9% من أصوات المقترعين، بعدما أزاح الرئيس محمد مرسي.

ويفترض أن تعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات النتائج النهائية في 2 أفريل المقبل.