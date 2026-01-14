الضمان الاجتماعي بعين الدفلى يطلق حملة تحسيسية للتصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2025

أطلق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء - وكالة عين الدفلى، حملة تحسيسية إعلامية في إطار الحملة الوطنية الخاصة بالتصريح السنوي بالأجور والأجراء بعنوان سنة 2025.

وذلك تحت شعار: «الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي: “التزام رقمي ونهج ابتكاري”، بهدف توعية أرباب العمل بأهمية احترام الآجال القانونية للتصريح.

وتندرج هذه المبادرة، التي أشرف عليها مدير الوكالة بوجناح أحمد، ضمن سلسلة من الإجراءات الاتصالية الرامية إلى تعزيز ثقافة التصريح الإلكتروني وتشجيع استعمال الخدمات الرقمية التي يوفرها الصندوق. بما يسهم في تحسين نوعية الخدمة وتبسيط المعاملات الإدارية.

وفي هذا الإطار، أوضحت زوقاري فاطمة، مسؤولة خلية الإصغاء الاجتماعي والإعلام، أن عملية التصريح السنوي بالأجور والأجراء لسنة 2025 انطلقت ابتداءً من 1 جانفي 2026 وتستمر إلى غاية 31 جانفي 2026. مشيرة إلى أن العملية تتم حصريًا عبر البوابة الرقمية للتصريح عن بعد:

teledeclaration.cnas.dz، وذلك في إطار مسعى عصرنة الخدمات العمومية وتسهيل الإجراءات لفائدة المستخدمين.

كما أبرزت المتحدثة ذاتها أهمية خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي، باعتبارها آلية رقمية فعالة تضمن احترام آجال الدفع، وتفادي الغرامات والزيادات المالية الناتجة عن التأخر. فضلاً عن تحقيق الانسجام بين المبالغ المصرّح بها وتلك المسددة فعليًا، مع تمكين أرباب العمل من تسديد اشتراكاتهم بكل أريحية ودون عناء التنقل.

من جهته، أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء – وكالة عين الدفلى، أن تفعيل خدمة الاقتطاع الآلي يتم عبر تقديم ترخيص لدى البنك المعتمد، مع إمكانية تحميل استمارة الترخيص عبر نفس البوابة الرقمية، داعيًا أرباب العمل إلى الانخراط في هذه الآلية الحديثة التي تندرج ضمن تحسين جودة الخدمات وضمان استمرارية الحقوق الاجتماعية للأجراء.

ويعكس هذا التوجه التزام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمواصلة مسار الرقمنة وتعزيز الشراكة مع أرباب العمل، بما يخدم مصلحة الأجراء ويكرّس مبادئ النجاعة والشفافية في تسيير منظومة الضمان الاجتماعي