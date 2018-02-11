العثور على جثمانين إثنين من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة 

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، عن العثور على جثمانين إثنين من ضحايا طائرة الركاب المدنية المنكوبة، في محيط موقع سقوطها.

وقال رئيس الفرع المحلي لوزارة الطوارئ سيرجي بوليتيكن، وفقا لشبكة”روسيا اليوم” إن الشرطة والحرس المدني قاما بتطويق مكان سقوط الطائرة.

وأضاف بوليتيكن، أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة إلى جانب تجهيز إضاءة خاصة لدعم هذه العمليات طوال الليل،

فيما كانت قد أعلنت وزارة الطوارئ في وقت سابق بأنه سيتم مراقبة مكان الحادث بطائرات بدون طيار.

يشار إلى أن الطائرة المنكوبة، من طراز(إن-148) التابعة للخطوط الجوية”ساراتوف”، سقطت صباح اليوم وعلى متنها 71 شخصا لقوا مصرعهم جميعا.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت اليوم عن مصرع جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت في ضواحي موسكو.