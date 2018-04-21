تشييع جنازة الشهيد “رويبي سامي” بـ”مشتة الستاتير” الحدودية بالطارف

شيعت اليوم السبت بمشتة الستاتير بلدية عين كرمة الحدودية جنازة الشهيد رويبي سامي في جو مهيب أشرفت عليه السلطات الولائية المدنية والعسكرية ومئات المواطنين

وقد وصل الموكب مباشرة من مطار عنابة حيث مر على مقر الولاية ثم وصولا الى منزل العزاء العائلي،

أين استقبلته عشرات النسوة بالزغاريد، فيما أغمي على والدته التي صرحت للنهار أنها تفتخر بابنها الذي استشهد في سبيل وطنه.

وقد شيعت جنازة الشهيد إلى مثواها الأخير بمقبر “الهناشير” التي شهدت تدفقا كبيرا للمواطنين الذين جاؤوا من كل أنحاء الولاية،

وتم القاء كلمة تابينية هزت مشاعر الحاضرين بذكر نعم الله على الشهداء وتقديم رسالة التعزية التي بعث بها قائد الأركان نائب وزير الدفاع القايد صالح للعائلة مرفقة بعلم الجثمان.

الشهيد رويبي سامي يبلغ من العمر 27 سنة وهو المعيل الوحيد لعائلته التي ينتمي أفرادها إلى المؤسسة العسكرية وعبر رفاقه وجيرانه عن خصاله الحميدة وحبه لمهنته في الدفاع عن بلده.