الطارف: حجز  قرابة 2000 وحدة من المواد التبغية توقيف مهرب

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف من الاطاحة بشخص في العقد الرابع من العمر ينشط ضمن شبكة مختصة بتهريب مواد تبغية اجنبية.

العملية أسفرت من ضبط وحجز 19652 وحدة من المواد التبغية. وكذا مركبة سياحية مستعملة في عمليات التهريب.

وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الطارف تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة عن قضية التهريب في اطار جماعة اجرامية عابرة للحدود باستعمال وسيلة نقل، حيازة ونقل بضاعة مرتفعة الرسم داخل النطاق الجمركي دون وثائق ثبوتية ودون رخصة.