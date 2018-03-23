هلاك امرأتين اختناقا بالغاز وانقاذ 6 أشخاص بالطارف

لقي اليوم الجمعة، امرأتين مصرعهما تسمما بغاز أوكسيد الكاربون، وتم انقاذ شخص آخر من نفس العائلة بحي جفال تركي وسط مدينة القالة بالطارف.

الضحيتان هما وردة 75 سنة ونصيرة 40 سنة، الحادثة وقعت بسبب تسرب ثاني أوكسيد الكاربون من مدفاة،

وقد تم اجلاء الضحايا الى مستشفى القالة من طرف عناصر الحماية المدنية،

حيث توفيت الضحيتان فيما يمكث الثالث بغرفة الانعاش وهو في تحسن حسب مصدر طبي

وفي ذات السياق، تم اليوم انقاذ عائلة متكونة من 5 أشخاص(من 3 إلى 50 سنة) بحي 150مسكن بعين العسل بالطارف،

اختناقا بثاني أوكسيد الكاربون ناجم عن تسرب الغاز المحترق من سخان الحمام،

ويخضعون الآن إلى العناية المركزة بعد اجلائهم من طرف عناصر الحماية المدنية إلى بمستشفى الطارف.

محمد بن كموخ