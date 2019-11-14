الطاهر بن بعيبش يساند علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، عن مساندة علي بن فليس، في رئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

وقد اجتمع اليوم الخميس، المكتب الوطني، لحزب الفجر الجديد، لدراسة المستجدات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وقال الحزب في بيان له، رغم الظروف الصعبة التي تتم فيها هذه الانتخابات، إلا أنها ضرورة حتمية، وهي أقرب موعد لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد.

ودعا رئيس الحزب، الطاهر بن بعيبش، إطارات ومناضلي الحزب، وكذا المواطنين للتجنيد والالتفاف حول برنامج المترشح علي بن فليس.

ويرى الحزب أن برنامج بن فليس، هو المناسب لمواجهة المشاكل المتعددة التي تعاني منها البلاد.

وأكد رئيس حزب الفجر الجديد، قناعته، بأن بداية الحل السياسي هي نجاح هذه الرئاسيات.