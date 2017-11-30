ستشارك أكثر من ثلاثين جمعية تراثية وفلكلورية في فعاليات الطبعة الـ 11 للمهرجان الثقافي الوطني “أهاليل”.

المهرجان ستحتضنه الواحة الحمراء تيميمون في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 ديسمبر القادم .

التظاهرة التي غدت محطة ثقافة “هامة” ينتظرها سكان إقليم قورارة و زائريه نهاية كل سنة .

و برمجت محافظة المهرجان، مسابقة حول ” أبشنيو ”، وهو الشخص الذي يقود الفرقة التراثية في أداء طابع “أهاليل”.

إلى جانب مسابقة خاصة بالعزف على الآلات الموسيقية التقليدية المستعملة في هذا التراث.

جديد هذه الطبعة التي تحمل شعار ” الوفاء لروح مولود معمري..”.

احتضان التظاهرة لاختتام فعاليات مئوية مولود معمري، بالتنسيق مع المحافظة السامية للأمازيغية.

و قد برمج ملتقى وطني حول ” جهود مولود معمري في خدمة التراث ”.