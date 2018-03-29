الطبيبتان المقيمتان في مستشفى الدويرة تجاوزتا مرحلة الخطر

تجاوزت الطبيبتان المقيمتان بالمركز الإستشفائي الجامعي بالدويرة غرب الجزائر العاصمة مرحلة الخطر بعد خروجهما من غرفة العناية المركزة بعد اختناقهما.

و كانت الطبيبتان قد ادخلتا إليها إثر تعرضهما للإختناق بغاز أحادي الكربون المنبعث من جهاز التدفئة بشقّتهن ببلدية الدويرة.

في حادثة أدت إلى وفاة زميلتين لهما و طبيبة بيطرية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء اليوم الخميس المدير العام للمركز الاستشفائي.

وأوضح حمومو مصطفى، أنّ الطبيبتين المقيمتين بالمركز الاستشفائي الجامعي بالدويرة غرب الجزائر العاصمة، تجاوزن مرحلة الخطر.

وهذا بخروجهما من غرفة الإنعاش، إذ ينتظر أن تغادر إحداهن المستشفى عشية اليوم.

فيما يتوقع مغادرة زميلتها المستشفى الأحد المقبل بعد أن تحسنت حالتهما الصحية.