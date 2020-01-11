الطب الشرعي يكشف مفاجآت صادمة عن جثة سارق منزل نانسي عجرم

تستمر الأزمة الذي تعرضت لها النجمة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم في التصاعد، منذ إقتحام منزلها الأحد الماضي.

ونقلا عن الوكالة اللبنانية للإعلام، أصدر الطبيب الشرعي الدكتور مالك هلال، تقريره عن جثة مقتحم منزل نانسي عجرم الذي قتل على يد زوجها وجاء فيه ما يلي:

“أنا الموقع أدناه أفيد بأنني عاينت فجر الأحد الماضي على الساعة الثالثة فجرا، جثة المدعو محمد حسن موسى مواليد 1989، سوري الجنسية، والذي كان قد تعرض لطلقات نارية من مسدس حربي”.

مضيفا: “لدى المعاينة وجدنا: جثة هامدة وعلامات الموت بادية، جثة في كامل الثياب مع قفازات على اليدين والوجه والرأس، مغطى بقلنسوة سوداء ملقاة على الخاصرة اليمنى فوق بقعة كبيرة من الدماء”

وتاع الطبيب الشرعي: “بعد معاينة الجثة تبين وجود طلقة في الساعد الأيمن وطلقتان في الكتف الأيسر مع تحطم في الكتف الأيسر، و3 طلقات في الصدر وطلقتان في البطن و7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وطلق في الخاصرة اليمنى وطلق أعلى الفخذ الأيسر”.

مضيفا: “وتم أخذ عينة من الدم وأودعت الأدلة الجنائية، كما تبين وجود نزيف دمائي من الأذن على إثر إرتطام الوجه بالأرض عند السقوط”.

واستكمل الطبيب الشرعي: “إن المدعو محمد الموسى تعرض لطلقات نارية من مسدس حربي في أماكن عدة من جسمه وخصوصا في الصدر والبطن، مما أدى لنزيف رئوي حاد وإصابة في القلب وإلى الوفاة الفورية التي تمت حوالي الثانية من فجر الخامس من جانفي 2020”.