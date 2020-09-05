الطفلين معتصم بالله وأحمد بومرزوق بحاجة لعملية جراحية وعائلتهم تطلب المساعدة

تناشد عائلة الطفلين معتصم بالله وأحمد بومرزوق السلطات وذوي البر والإحسان من أجل التكفل بوضعيتهما الصحية.

ووفق والد الطفلين معتصم بالله 8 سنوات وأحمد سنة ونصف فإنهما يعانيان من مرض فقر الدم الوراثي الطلاسمية نوع B.

الأمر الذي يستوجب إجراء عملية زرع نخاع العظم بتركيا بحكم أن العملية غير متوفرة في الجزائر.

العملية تكلف مليار ونصف سنتيم للواحد يعني أن ثمن العملية بالنسبة للطفلين يقدر بـ 3 ملايير سنتيم.

والجدير بالذكر العائلة ميسورة الحال ولا تحوز على مبلغ العملية لأن الأب عامل بسيط والأم ماكثة في البيت.