الطفل سلمان يحقق رقما قياسيا عالميا بقراءة 276 كتابا

حقق الطفل سلمان والذي ينحدر من ولاية الشلف ويبلغ من العمر 8 سنوات، إنجازا عالميا، حيث إستطاع قراءة 276 كتابا في ظرف وجيز.

وبهذا إحتل الطفل سلمان، المرتبة الأولى عربيا، والثانية عالميا، في قراءة الكتب.

وفي اتصال مع تلفزيون “النهار”، أكد الطفل، إنه يحب القراءة ويقوم بقرائتها بشغف كبير.

وعبرت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي حققه الطفل مؤكدة أنه حقق هدفا كبيرا.

وأضافت الوزيرة، إن الطفل سلمان، قد أعطانا جميعا درسا بتجربته الفريدة.

وأوردت بن دودة: “نحن نرافع من أجل حقِّ الطِّفل في اللَّعب والتّعليم والحياة اللّائقة، لكننا أمام مُنجَز هذا الطفل نتساءل كأولياء هل حقّقنا لأطفالنا كلَّ الظّروف التي يستحقون ويحتاجون”.

وبهذه المناسبة، جددت الوزيرة، دعمها لكتاب الطفل والناشئة، والّذي يجب أن يكون رهانا حقيقياً في القادم.

وختمت بن دودة: “برافُو سلمان نعتز بك وننتظر أن تتفتَّق عبقريتك في قابل الأيام وتحقّق باقي الأحلام”.