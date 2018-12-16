الطيب لوح: “القضاء كلف بمهمة الإشراف على انتخابات مجلس الأمة”

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليومالأحد، بأن القضاء كلف بمهمة الإشراف على إنتخابات أعضاء مجلس الأمة والتي تجرى يوم 29 ديسمبر الجاري، وذلك لضمان الشفافية والمصداقية.

حيث سيشرف 736 قاضي على العملية الإنتخابية، كل مكتب التصويت يشرف عليه 4 قضاة أصليين، و4 قضاة إضافيين.

وقال الطيب لوح، بأن 232 مترشح تقدموا بملفات ترشحهم، وهناك من تم رفض ملفاتهم.

كما هناك 206 مترشح على المستوى الوطني متحزبين وأحرار، حيث قدم 23 حزب ترشحهم.

حيث غطى حزب جبهة التحرير الوطني 48 ولاية، في حين غطى حزب التجمع الديمقراطي الوطني 26 ولاية.