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الطيب لوح يعرض قانونا تنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام مجلس الامة

الوطني
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الطيب لوح يعرض قانونا تنظيم السجون واختصاصات مجلس الدولة أمام مجلس الامة
بقلم مصطفى.ق

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس اليوم الثلاثاء .

خصص للاستماع إلى عرضين حول قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، والقانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.

قدمها الطيب لوح، وزير العدل، بحضور الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان وبرئاسة محمد ماني، رئيس اللجنة.

و استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي يتضمنها النصان المذكوران.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرين تمهيديين حول النصين المذكورين، لعرضهما لاحقا في الجلسة العامة.

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