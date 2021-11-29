العاصمة: إنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي وإلتفـاف إقامة الدولة لزرالدة وازدواج الطريق بين الحميز وبرج الكيفان

وقع الوزير الأوّل وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان مرسوم مين تنفيذين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية بالعاصمة.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 89 مرسومين تنفيذي رقم رقـم 21-470 والمؤرخ عام 1443 المــوافــق لـ 25 نـوفـمـبـر سنة 2021. والمتضمن إنجاز مخـرج مركز الردم التقني لحاميسي وإلتفـاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريـق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212.

كما صدر في ذات الجريدة مسروم تنفيذي رقم 21-471 مؤرخ عام 1443 الموافـق لـ 25 نوفمبر سنة 2021. والمتضمن إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 145 بين الحميز وبرج الكيفان.

هذا ويندرجان هذان المرسومان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة. والتي تعرف معدل ​​حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.

طالع أيضا:

قال وزير الأشغال العمومية كمال ناصري، أن الوزارة سجلت مؤخرا دراسة هامة لمخطط حركة المرور لحل معضلة الازدحام المروري على مستوى الجزائر العاصمة.

وأضاف الوزير خلال إجتماع وزاري رفقة والي العاصمة للتخفيف من آثار الإزدحام المروري، أن هناك برنامج ثري ومهم لفك الإختناق المروري على الجزائر العاصمة. وذلك بإطلاق دراسة تهدف إلى مخطط شامل لتخفيف من حركة المرور عبر فتح العديد من الطرق الهامة. خاصة بعد الزحمة المرورية الخانقة التي نشهدها مؤخرا.

طالع أيضا:

درسن الحكومة في إجتماعها اليوم إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية حول مرسومين تنفيذيين يتضمنان التصريح بالمنفعة الـعمومية. وكذا عملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 111 بين شراقة وعين البنيان. وخلال الإجتماع الذي ترأسه الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان قدّم كمال ناصري عرضا حول العملية الـمتعلقة بإنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل. وأيضا إنجاز أشغال مداخل لـمنطقتي التوسع السياحي لسيدي فرج وشاطئ النخيل. وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى المشروعان يندرجان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة. والهدف منه امتصاص جزء من الحركة الـمرورية على الطريق الدائري الجنوبي. أين يشهد معدل ​​حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb