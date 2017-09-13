فازت العاصمة الفرنسية باريس، بشرف تنظيم الألعاب الأولمبية لعام 2024، بينما ستنظم مدينة “لوس أنجلوس” نسخة 2028.

منحت اللجنة الأولمبية الدولية عشية اليوم الأربعاء، شرف تنظيم أولمبياد 2024 إلى “باريس”، التي سبق لها أن نظمت الأولمبياد مرتين.

وقررت اللجنة الأولمبية الدولية تحديد مستضيفي نسختي 2024 و2028 من الأولمبياد، بعد انسحاب 4 من 6 مدن دخلت سباق استضافتها.

وكان البرازيلي “نيمار”، المنضم حديثا إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية، فأل خير لملف ترشح العاصمة الفرنسية لتنظيم الأولمبياد.

ودعم نيمار، المتوّج بذهبية أولمبياد ريو 2016 مع البرازيل، باريس عبر مقطع فيديو عُرض على أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

وشارك البرازيلي في الفيديو، رفقة عدد من الرياضيين، الذين وصفوا باريس في بضعة كلمة، وقال اللاعب “هذه هي باريس”.

وجاء خيار اللجنة الأولمبية الدولية بعد تصويت في جلسة للجمعية العمومية في عاصمة البيرو “ليما”.

ويسود التخوف بشأن الحجم والتكلفة وتعقيدات تنظيم أكبر حدث لرياضات متعددة في العالم، بعد انسحاب عدة بلدان من شرف الاستضافة.

وستستضيف باريس هذا الحدث العالمي بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها الألعاب في 1924، في احتفالية رياضية تاريخية.

كما ستنظم “لوس أنجلوس” في 2028، الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد 1932 و1984.

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