العاصمة..انقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين في البحر
بقلم أسماء.ع
تدخل أعوان فرقة الغطس للحماية المدنية وحدة تامنفوست على متن زورق نصف صلب من أجل عملية انقاذ واسترجاع قارب الدواس من عرض البحر بالعاصمة .
وجاء التدخل بعد تلقي نداء على الساعة 10 سا و55 دقيقة بوجود 5 خمسة أشخاص. على متن قارب دواسة Pédalo واجهوا مشكلة في الرجوع إلى الشاطئ. بسبب التيار الساحب عن بعد 1 كم من شاطئ لاسيڤون -الجزائر الشاطئ -.
الضحايا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين السنتين إلى 19 سنة. تم اخراجهم إلى بر الأمان وهم في صحة جيدة.
رابط دائم : https://nhar.tv/MahyB