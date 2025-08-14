إعــــلانات
أخبار الجزائر

العاصمة..انقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين في البحر

بقلم أسماء.ع
العاصمة..انقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين في البحر
  • 1441
  • 0

تدخل أعوان فرقة الغطس للحماية المدنية وحدة تامنفوست  على متن زورق نصف صلب من أجل عملية انقاذ واسترجاع قارب الدواس من عرض البحر بالعاصمة .

وجاء التدخل بعد تلقي نداء على الساعة 10 سا و55 دقيقة بوجود 5 خمسة أشخاص. على متن قارب دواسة Pédalo واجهوا مشكلة في الرجوع إلى الشاطئ. بسبب التيار الساحب عن بعد 1 كم من شاطئ لاسيڤون -الجزائر الشاطئ -.

الضحايا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين السنتين إلى 19 سنة. تم اخراجهم إلى بر الأمان وهم في صحة جيدة.

رابط دائم : https://nhar.tv/MahyB
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر