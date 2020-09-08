العاصمة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و18ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 9 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 46938 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أي بنسبة حدوث تقدر ب 0،6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1562 حالة وفاة.

بينما تماثلت 198 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 33.183 حالة.

وسجلت 39 ولاية أقل من 10 حالات منها 18 ولاية لم تسجل أية حالة، بينما 9 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 35 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +44

بجاية: +31

البليدة: +27

جيجل: + 21

البويرة: + 18

باتنة: +17

عنابة: +16

وهران: + 12

الأغواط: +10