العاصمة: توقف مؤقت للمصعد الهوائي الرابط بين حديقة التجارب ومقام الشهيد

أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل، عن توقف مؤقت لخط المصعد الهوائي الرابط بين حديقة التجارب “الحامة” و مقام الشهيد بالجزائر العاصمة. ابتداء من يوم الأحد المقبل وذلك بغرض الصيانة.

وأوضح بيان للمؤسستين، أن “مؤسسة ميترو الجزائر و مؤسسة النقل الجزائري بالكوابل. تعلمان زبائنهما، أنه في إطار عملية الصيانة المنتظمة لمنشآتها. فان الاستغلال التجاري للمصعد الهوائي سيتوقف خلال الفترة الممتدة من الأحد 15 جانفي إلى الإثنين 23 جانفي 2023.