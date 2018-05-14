حجز كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة في العاصمة

حجزت مصالح مديرية التجارة للعاصمة في عمليتين لها كمية معتبرة من اللحوم الفاسدة غير صالحة للإستهلاك،

العملية الأولى كانت على مستوى مقاطعة الدار البيضاء بباب الزوار حيث تم حجز 285 كلغ من لحم الدجاج مفروم،

كان موجه لصناعة ما يسمى بـ”شيش كباب”، أما العملية الثانية كانت ببئر بوتة، فتخص 15 شاة من الغنم مذبوحة،

كانت في مستودع سري، وبعد التحقيق اكتشف ان أختام الدمغة، التي وضعت عليها مزورة.

وقامت مصالح مديرية التجارة بحجز الكميتين وتم اتلافها عن طريق الردم،

إضافة إلى مواصلة الاجراءات القانونية ضد التاجرين اللذين تابعتهما قضائيا.