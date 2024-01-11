العاصمة.. شرطة درقانة توقف 5 أشخاص وتحجز 3 كغ من القنب الهندي 

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة فى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية درقانة ، 5 أشخاص من بينهم إمراتين عن قضية حيازة تخزين وترويج المخدرات.

وجاءت قضية الحال استغلالا لمعلومة، وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يروجون المخدرات بمختلف أنواعها على مستوى أحد الأحياء بدرقانة.

وعليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومة اين تم تحديد هوية المشتبه فيهم.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم برمجة عمليات شرطة لهده البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ليتم توقيفهم.

واسفرت العملية عن ضبط وحجز 31 صفيحة من المخدرات القنب الهندي يقدر وزنها الإجمالي بـ 3 كلغ غرام و66٫8 غرام.

بالإضافة الى كمية من المخدرات الصلبة يقدر وزنها بـ69.1 غرام من الكوكايين وميزان إلكتروني.

ومبلغ مبلغ مالي يقدر بـ40 مليون سنتيم من عائدات الترويج، وأسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام.

ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية عن قضية حيازة وتخزين مواد مخدرة من أجل البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي .