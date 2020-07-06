العاصمة في الصدارة بـ 50 حالة وتزايد المصابين في 21 ولاية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين عن تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 959 حالة وفاة، كما ان الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 392 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 11884 حالة.

كما اكد الإحصائيات أن ولاية للجزائر تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها البليدة متبوعة بالجلفة ثم سطيف.

وخلال 24 ساعة الاخيرة شهدت 21 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

الجزائر: (+50)

البليدة: (+45)

الجلفة: (+44)

سطيف: (+39)

بسكرة: (+35)

بومرداس: (+32)

وهران: (+29)

باتنة: (+29)

ورڨلة: (+15)

قسنطينة (+12)

تيبازة: (+12)

خنشلة: (+11)

بجاية: (+11)

أم البواقي: (+9)

تيارت: (+7)

الأغواط: (+7)

الوادي: (+6)

البويرة: (+6)

معـسكر: (+6)

غليزان: (+13)