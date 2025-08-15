العاصمة.. 18 قتيلا و9 جرحى في سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش

لقي 18 شخصا حتفهم وأصيب 9 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى الجسر إلى واد الحراش بالمحمدية في العاصمة.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت على الساعة 17:45. من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من الجسر في مجرى الواد بالمحمدية، اتجاه الهواء الجميل بلدية ودائرة الحراش.

وحسب حصيلة المصالح ذاتها، أسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 9 آخرين بجروح مختلفة. منهم 2 في حالة حرجة.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة ذاتها.