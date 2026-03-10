العاصمة.. 5 جرحى على اثر انقلاب سيارة بالرويبة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجزائر العاصمة، حادث مرور وقع في الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق السريع الدار البيضاء اتجاه بومرداس ببلدية الروببة، حيث خلف 5 جرحى.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 01سا45د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق السريع الدار البيضاء اتجاه بومرداس ببلدية ودائرة الروببة.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 05 أشخاص في حالة حرجة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

