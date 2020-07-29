وهران: 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل 614 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 29229 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1186 حالة وفاة.

بينما تماثلت 359 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 19592 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 70 شخصا بالعناية المركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 43 ولاية تم تسجيل فيها إصابات جديدة في حين 5 ولايات لم تسجل اي إصابات.

وهران: + 89

الجزائر: +78

بجاية: +58

الوادي: +37

مستغانم: +25

الجلفة: +24

سيدي بلعباس: +21

البليدة: +20

قالمة: +20

المسيلة: + 18

البويرة: + 18

تيارت: +15

تيبازة: +13

البيض: + 12

تمنراست: + 12

تندوف: +12

سطيف: +12

قسنطينة +11

الأغواط: +11

عنابة: +10