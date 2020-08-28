العاصمة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و11 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 8 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 43403 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1483 حالة وفاة،

وأضاف فورار ، أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.9 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

بينما تماثلت 279 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 30436 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 31 شخصا بالعناية المركزة.

وسجلت 36 ولاية سجلت أقل من 10 حالات منها 11 ولاية لم تسجل أية حالةوكذا 12 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة كمايلي:

الجزائر: +60

البليدة: +33

بجاية: +30

وهران: + 27

تيزي وزو: +23

بومرداس: +21

الوادي: +17

سكيكدة: + 16

جيجل: + 15

عنابة: +15

تيسمسيلت: + 13

تبسة: + 10