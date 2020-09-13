العاصمة تتصدر عدد الإصابات بفيروس كورونا و17 ولاية لم تسجل أي حالة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 48254 حالة مؤكدة بالفيروس.

وأضاف البيان أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.6 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال 24 ساعة الأخيرة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1612 حالة وفاة.

بينما تماثلت 162 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 34037 حالة.

وسجلت 40 ولاية سجلت أقل من 10 حالات منها 22 ولاية لم تسجل أية حالة، و8 ولايات سجلت أكثر من 10 حالات.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 29 شخصا بالعناية المركزة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات في 24 ساعة المنصرمة كمايلي:

الجزائر: +41

البليدة: +24

وهران: + 20

بجاية: +12

عنابة: +11

تلمسان: + 11

تيزي وزو: +11

الطارف: + 10