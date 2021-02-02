العاصمة: تعديل مواقيت الحجر الصحي من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا

أصدر والي ولاية الجزائر يوسف شرفة اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص تعديل مواقيت الحجر الصحي عبر إقليم العاصمة.

وحسب بيان مصالح الولاية تم تعديل مواقيت الحجر الصحي بولاية من العاشرة ليلا إلى غاية الخامسة صباحا من يوم الموالي.

وسيكون قرار تكييف تدابير الحجر الصحي ساري المفعول بداية من يوم غد الأربعاء 3 فيفري 2021

كما قررت مصالح الولاية إعادة الفتح الكلي للقاعات المتعددة الخدمات واماكن الترفيه.

وأضاف البيان أن ذات المصالح مددت اوقات نشاط التجار إلى غاية 21:00 ويمس القرار كل من:

تجارة الاجهزة الإلكترومنزلية الديكورات

محلات المفروشات وأقمشة التأثيث

محلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب واللعب

قاعات الحفلات للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات

المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع