العاصمة..مياه الصرف الصحي تغمر مساحات واسعة وتهدد سكان حي ديصولي ببوروبة

يعاني سكان حي ديصولي ببلدية بوروبة بالجزائر العاصمة، من تسرب مياه الصرف الصحي لليوم السادس على التوالي دون تدخل من المسؤولين المحليين.

وعلى الرغم من أن الوضعية تفاقمت وأصبحت خطيرة وتهدد حياة السكان، غير أن السلطات المحلية تبقى غائبة.

وقد حاول سكان الحي بامكانياتهم الخاصة حل المشكل، إلا أن الأوضاع تعود إلى حالتها الأولى بسبب العطب الذي مسّ قنوات الصرف الصحي.

وعبر هؤلاء عن قلقهم خوفا من إصابة أبنائهم بالأمراض، خلال الحرارة الذي تتصاعد فيها الروائح وتزداد حدتها، وتتكاثر فيه الحشرات الضارة.

هذا وطالب سكان الحي بالتدخل العاجل من أجل حل المشكل وتنظيف وصيانة قنوات صرف الصحي قبل حلول فصل الشتاء الذي تصاحبه مشاكل جراء الاتلاف إلي تعرفها قنوات الصرف، نتيجة امتلائها بمياه الأمطار.