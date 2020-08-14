العاصمة وعنابة تسجلان اكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 477 إصابة جديدة بفيروس كوروناووفاة 10 خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 37664 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 1351حالة وفاة.

بينما تماثلت 304 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 26308 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 46 شخصا بالعنايةالمركزة.

واضاف الدكتور جمال فورار أن 18 ولاية لم تسجل فيها اي إصابة.

وجاء توزيع أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا عبر الولايات كمايلي:

الجزائر: +59

بجاية: +40

عنابة: +48

البويرة: + 27

وهران: + 26

عين الدفلى: +23

جيجل: + 23

سيكدة: + 21

المسيلة: + 19

تيبازة: +17

تلمسان: + 17

البليدة: +17

تبسة: + 15

سطيف: +14

باتنة: +14

أدرار: + 14

الجلفة: +12

قسنطينة +10

مستغانم: +13