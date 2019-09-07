العاهل السعودي يصدر 3 أوامر ملكية

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد الله 3 أوامر ملكية بإعفاء وزيرالطاقة خالد بن عبد العزيز الفالح من منصبه.

وعين بموجب الامر الامير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل السعود خلفا له.

كما جاء في الامر الملكي تعيين بن أحمد بن عبد العزيز آل السعود سفيرا للسعودية لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة.

إضافة إلى إعفاء نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس عبد العزيز بن عبد الله بن علي العبد الكريم.

وتم تعيين المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل خلفا له وبالمرتية الممتازة .