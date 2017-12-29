العايب: “الحراش في وضعية سوداء وجئنا كرجال مطافئ”

أكد عضو ديريكتوار إتحاد الحراش محمد العايب، أن الفريق يتواجد في وضعية خطرة، بالنظر لسوء تسيير الإدارة السابقة وغياب الأموال.

في تدخله عبر الإذاعة الوطنية قال العايب: “الفريق يتواجد في وضعية سوداء على جميع المستويات، وجئنا كرجال مطافئ لإنقاذ الوضع”.

وأضاف: “يلزمنا أكثر من الحظ للخروج من هذه الوضعية، إضافة للأموال ولمساعدة الجميع لإعادة الأمور لنصابها”.

من جهة أخرى تحدث العايب عن الطاقم الفني للفريق، الذي قررت الإدارة الإبقاء عليه لبقية مشوار البطولة معللا ذلك:

“نعمل على الإستمرارية وليس لتكسير العمل المنجز، لهذا أبقينا على مدرب الفريق وأعدنا المساعدين اللذين تمت إقالتهما من طرف الإدارة السابقة”.