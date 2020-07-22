العثور على الطفل المختفي بالشلف

عثرت مصالح أمس مصالح الدرك الوطني بالشلف على طفل مختفي يبلغ من العمر 11 سنة.

وحسب بيان لمصالح الدرك، فإن العملية جاءت على إثر تقدم والد الطفل أول أمس على الساعة العاشرة ليلا ،إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، للتبليغ عن إختفاء ابنه (ب ت) البالغ من العمر (11) سنة بعدما كان رفقة والدته بشاطئ رقون بلدية تنس ، أين قامو بالبحث عنه لكن دون جدوى.

وأضاف البيان، أن قيادة المجموعة الإقليمية بالشلف قامت بتجنيد جميع وحدات الدرك الوطني التابعة لها للتكثيف الأبحات عن الطفل ، مع غلق جميع الطرق و مسالك مدينة تنس ونشر الأبحات عنه.

في نفس اليوم على الساعة الواحدة صباحا ، أثناء عملية التفتيش للمناطق والمسالك المحتمل تواجد الطفل بها، تم العثور على الطفل المختفي نائما وسط أحراش الوادي المؤدي إلى البحر، ليتم إسعافه من طرف عناصر الحماية المدنية حيث تبين أنه بصحة جيدة، ليتم نقل الطفل إلى الحي وتسليمه إلى إهله في ظروف جيدة.