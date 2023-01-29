العثور على الطفل المفقود بجبال الشريعة سالما معافى

تم بعد منتصف نهار اليوم الأحد على الطفل المفقود بجبال الشريعة سالما معافى من قبل فرق عناصر الحماية المدنية.

وقال النقيب محمد ناش رئيس مكتب الإحصاء والتوثيق والتوعية بالحماية المدنية، أن مصالحهم تلقت مكالمة هاتفية ليلة أمس بعد منتصف الليل من طرف مصالح الشرطة، مفادها فقدان طفل في طريق الشريعة يبلغ من العمر 12 مابين واد بني عزة وبن هجوري.

وأضاف ذات المتحدث، أن عملية البحث عن الطفل المغفقود تمت مباشرة بعد تلقي النداء. غير أنه وبعد منتصف نهار اليوم على الساعة 12.45 د العثور عليه في منحدر بصحة جيدة. غير أن له كسر على مستوى الرجل وسيتم إجلاؤه والتكفل به.