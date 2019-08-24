العثور على الطفل “ياسين” بصحة جيدة في غليزان

عثرت الحماية المدنية لولاية غليزان، على الطفل المفقود “ياسين”، بعد عملية بحث دامت قرابة التسع ساعات.

وذكرت ذات المصالح، أن الطفل ياسين، البالغ من العمر 4 سنوات، تاه في دوار سيدي عمر، دائرة جديوية.

وقالت الحماية، أن بعد عملية بحث رفقة الدرك الوطني والمواطنين،تم العثور على الطفل على الساعة السادسة و45 د،من صباح اليوم.

ووجد الطفل التائه، بمنطقة جبلية وأحراش تبعد حوالي 2 كلم عن مقر سكناه وهو في صحة جيدة، وأصيب بجرح بسيط على الجبهة.

كما تم تقديم له الإسعافات الأولية له من طرف النجدة ونقله إلى عيادة جديوية.