العثور على الفتاة الألمانية “جوليانا” مع الشاب “مرشد” في البليدة

تمكنت شرطة البليدة من توقيف الشاب “مرشد” رفقة صديقته الألمانية “جوليانا باولينا ريتا هيبيل” بأولاد يعيش ولاية البليدة.

وكان قد اختفت الفتاة في ظروف غامضة بعد اعتناقها للإسلام، لتقوم الشرطة الألمانية بنشر نداء للبحث عن الفتاة المختفية منذ ديسمبر العام الماضي.

وتعرفت الفتاة على الشاب “مرشد” (19 سنة)، الذي ينحدر من ولاية البليدة في ألمانيا سنة 2015 ودخلت معه في علاقة،

إلا أن السلطات الألمانية رفضت طلبه للجوء وتم ترحيله في شهر أكتوبر 2017، لتقوم بالالتحاق به للولاية البليدة.

وحسب مصادر النهار فالفتاة بعد اعتناقها الاسلام وارتداء الحجاب أدخلها والدها إلى مركز لحماية الطفولة بألمانيا،

إلى أن اختفت في شهر ديسمبر أين انتهت قادت تحريات السلطات الألمانية إلى الجزائر، الأمر الذي دفع بمصالح الأمن بفتح تحقيق من خلال الصور.

وتم التعرف على الشاب وتوقيفه هو الفتاة، كما تم اليوم ابلاغ السفارة الألمانية من طرف السلطات الجزائرية.

ويتواجد الشاب “مرشد” رفقة الفتاة “جوليانا” في هذه اللحظات بمحكمة البليدة.

على أن يلتحق والد الفتاة الألمانية إلى الجزائر لأخذ ابنته.