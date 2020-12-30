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العثور على جثة سيدة داخل محل تقطنه بمفردها في الحروش بسكيكدة

أخبار الجزائر
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العثور على جثة سيدة داخل محل تقطنه بمفردها في الحروش بسكيكدة
بقلم محمد حمادة

تدخل، عناصر الحماية المدنية بالحروش بسكيكدة، لتحويل جثة سيدة عثر عليها متوفية داخل أحد المحلات الذي تستغله كمسكن بمدينة الحروش.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الأمر تم اكتشافه من قبل أصحاب المحلات المجاورة لمحل المعنية.

وذلك بعد انتشار رائحة التعفن بالمكان، ليتم على الفور إخطار مصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان رفقة مصالح الحماية المدنية.

أين تم تحويل الجثة بعد حضور وكيل الجمهورية لإقليم الاختصاص، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش.

قبل أن يتم فتح تحقيق في الحادثة لتحديد ملابساتها.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=941648

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