العثور على جثتي سائحين فرنسيين في إيطاليا

ذكر التلفزيون العمومي الإيطالي، اليوم الأربعاء، أنه تم العثور على جثتي سائحين فرنسيين، في شاليه معزول في ميرا فالي بشمال إيطاليا.

وقد لقي السائحين حتفهما بسبب استنشاقهما لغاز أول أكسيد الكربون.

وأضاف نفس المصدر أن عناصر خدمات الطوارئ المحلية، عثرت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ، على الضحيتين.

اللذان يبلغان من العمر 57 عاما، عثر عليهما بالقرب من موقد يعمل بالحطب.

وكان الموقد لا يزال مشتعلا عند وصول رجال الإسعاف.

ويعتبر أول أكسيد الكربون غاز سام لا لون له ولا طعم ولا رائحة، وهو ينتج عن عملية حرق الوقود كالبنزين.

أو أي مادة تحتوي على الكربون، وهو سريع الإنتشار، وقد يؤدي إلى الوفاة في أقل من ساعة.