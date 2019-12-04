العثور على “حروز” وكتابات تستعمل في الشعوذة بمقبرة في تيارت

عثر أول أمس عدد من المتطوعين أثناء حملة تنظيف المقبرة القديمة بأعالي بلدية قصر الشلالة بتيارت على أشياء مختلفة تستعمل في الشعوذة و السحر .

وقال بلعيد ماني أحد المشرفين على عملية التطوع التي شارك فيها عدد من الشباب أنهم تفاجأوا بوجود حروز و كتابات على أوراق وملابس مقلوبة وأنابيب صغيرة تحمل أسماء لأشخاص بعضهم لم تحدد هويتهم مما ترك علامات استفهام واستياء كبير لدى الشباب الذين كانوا بصدد القيام بحملة تنظيف واسعة للمقبرة القديمة و إعادة تهيئة بعض القبور و اظهار معالمها.

وحسب شهود عيان فإن هذه الأشياء يرجح أن لها مدة من الزمن تم العثور عليها بالقرب من المقابر عليها طلاسم وكتابات بعضها غير مفهومة و دعا أحد الشيوخ الذي كان برافق المتطوعين الجميع للمساهمة في مواجهة هذه الأمور الدخيلة على المدينة ولم يستبعد أن يكون أصحابها من خارج المدينة اعتمادا على بعض الاسماء التي لم تحدد هويتها.

يشار أنه في الفترة الأخيرة يقوم بعض الشباب بحملات خيرية و تضامنية واسعة تشمل مساعادات للفقراء و الأرامل لقيت استحسان السكان.