العثور على رجل في حالة حرجة وجثة امرأة بخنشلة

عثرت فرقة الوحدة الثانوية للحماية المدنية قايس بولاية خنشلة على جثة امرأة، ورجل في حالة حرجة داخل منزل في حي 17 جوان.

وتم نقل الرجل البالغ من العمر 41 سنة في حالة حرجة على جناح السرعة للمستشفى. وحسب مصالح الحماية المدنية تم ايجاد موقد مشتعل وتبقى أسباب الحادثة مجهولة الى حين مواصلة التحقيقات من طرف المصالح الأمنية.

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