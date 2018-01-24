بالصور ..العثور على جثة رضيع في حالة يُرثى لها بالنعامة

عثرت مصالح الحماية المدنية بحي 542 مسكن بالمشرية بولاية النعامة، على رضيع بالقرب من مكان لرمي النفايات.

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة “للنهار”، اليوم الأربعاء، فإن الرضيع كان في حالة يرثى لها.

ويده اليمنى كانت مبتورة ووجهه مشوه.

وقال المكلف بالإعلام لدى مصالح الحماية المدنية، أنه في حدود الساعة 11و49د، عثرت عناصر الحماية المدنية على الرضيع الذي كان متوفي بحي 542 مسكن بالمشرية بولاية النعامة.

وكان الرضيع بالقرب من حاوية لرمي القمامة.

ونقلت مصالح الحماية المدنية ونقلت الرضيع إلى مستشفى “الإخوة شنافة” بالمشرية.