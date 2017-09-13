العثور على صُور مقرات أمنية وسجون وإقامة الوالي بحوزة «ميڤري» في تلمسان!

العثور على صور و الأمن يحقّق معه ويركّز على فرضية ارتباطه بمجموعة إجرامية

تمكنت مصالح الأمن المختصة في ولاية تلمسان، من توقيف مغترب متلبّسا بالتقاط صور لمرافق حكومية حسّاسة في إقليم ولاية تلمسان،

مثيرا شبهات حول احتمال تخطيطه لنشاط إجرامي يضرب استقرار المنطقة.

حيث حوّل على مصالح الأمن المختصة لمواصلة التحريات معه.

أين أظهرت المعاينة الأولية لهاتف ذكي كان المشتبه فيه يستعمله في عملية التصوير.

أنّ الأخير التقط صورا متعدّدة لمرافق حكومية حساسة منها إقامة الوالي، مقرات أمنية، محاكم ومؤسسة إعادة التربية.

الأمر الذي ولّد شكوكا كثيرة حول ارتباط المعني بمنظمة إجرامية تنوي ضرب استقرار البلاد، خاصة في هذه الفترة.

وتأكد أنّ المعني مغترب مقيم في الخارج لأزيد من 20 سنة، حيث يخضع لتحريات واسعة في الدواعي الحقيقية لالتقاطه صور مرافق حكومية تباعا.

وهذا لمعرفة ما إذا كان للأخير نية التجسّس لصالح دولة أجنبية أو التخطيط لعمل إرهابي.

الأمر الذي دفع بقوات الأمن في تلمسان، إلى الرفع من درجة تأهبّها من أجل إحباط المخطّطات الشريرة التي يحتمل حدوثها خلال الدخول الاجتماعي الجاري.

في انتظار ما سيٌسفر عنه التحقيق الأمني وتقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان.

التي سبق أن منحت استدعاء مباشرا لمغترب آخر بتهمة الترويج لـ«الكركرية»، عقب اقتحامه مسجدا مُحدثا فتنة وجدلا كبيرا وسط الرأي العام.

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