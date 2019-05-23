العثور على طفل المفقود بغابة بومدفع بعد 6 ايام حي يرزق بعين الدفلى

تمكنت مصالح كتيبة الدرك الوطني بعين الدفلى بعد 6 أيام من البحث المتواصل رفقة المئات من المواطنين في غابة بومدفع وبامر من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلى.

الذي امر بتسخير امكانيات مادية وبشرية تتمثل في المئات من عناصر الدرك الوطني وفرقة سينوتقني للكلاب المدربة للبحث عن طفل انس الحاج محمد البالغ من العمر 7سنوات ومصاب بمرض التوحد، طفل وجد في اخر يوم من البحث مغمى عليه داخل حفرة بالقرب من بركة صغيرة وسط الغابة.

وحسب ذات المصدر فان طفل الذي اختفى عن منزل منذ 6ايام توجه بمفرده إلى غابة التي تبعد 6 كلم عن منزلهم ،اين كان طفل يأكل اوراق ويشرب من مياه بركة حيث بقي يصارع الموت وسط غابة مضلمة .

الطفل تم نقله إلى مستشفى عين الدفلى قبل أن يتم تحويله إلى مصلحة أمراض أطفال بمستشفى بن بوالعيد في البليدة لتلقي العلاج اللازم.