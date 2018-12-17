العدالة ترفض الإفراج عن رضا سيتي 16 وجماعته ورفع الرقابة عن ابن رجل أعمال

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الابتزاز والتهديد بالتشهير الى 31 ديسمبر المقبل

رفض قاضي محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الاثنين، الإفراج عن مغني الراب رضا حميميد المعروف في الوسط الفني باسم “رضا سيتي 16″، إلى جانب صهره “ب. شريف” ومتهمَين آخرين، يتواجدون كلهم رهن الحبس المؤقت، مع تأجيل المحاكمة الى غاية 31 ديسمبر.

كما رفض القاضي رفع الرقابة القضائية بحق إثنين من المشتبه بهما، وهما “ب. ط” نجل رجل الأعمال المعروف “م. ط” والصحافي “إلياس. ح” العامل بموقع “الجزائر 24” الإلكتروني، والمعروف بصلاته مع نجل مسؤول أمني كبير.

وقد استهلت جلسة أمس، التي كان مقررا فيها أن تتم محاكمة المتهمين في شبكة ابتزاز وتهديد بالتشهير، يقودها ويديرها مطلوب للعدالة فار بالخارج، بالمناداة على أسماء المتهمين في القضية، ليتأتي دور كل من المغني رضا سيتي 16 وصهره الى جانب “ب. جمال الدين” مسير صفحات تحريضية لرضا سيتي 16 والمتهم “ر.مدني” وهو شاب من الجلفة يمتهن النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى متهمين آخرين غير موقوفين وهما نجل رجل أعمال كبير “ب. ط” والصحافي “إلياس. ح”.

ولوحظ من خلال المناداة تغيب الطرفين المدنيين في القضية وهما رجلا الأعمال نعيم.م ولخضر.ب، ليشرع دفاع المتهمين في القول بأنهما قد تنازلا عن الدعوى المدنية.

بعد ذلك، قدم دفاع المتهمين الأربعة الموقوفين، طلبات بالإفراج عن موكليهم، وهي الطلبات التي قوبلت بالرفض من طرف القاضي، وهو نفس الرفض الذي أبداه رئيس الجلسة تجاه طلبات برفع الرقابة القضائية والمنع من مغادرة التراب الوطني، عن متهمين إثنين غير موقوفين، منهما نجل رجل الأعمال المعروف.

واستنادا لما دار من مناقشة في جلسة المحاكمة، فقد بررت هيئة الدفاع عن “رضا سيتي 16” طلبها بالإفراج عن موكلها، بالقول أنه متواجد رهن الايداع منذ تاريخ 18 أكتوبر، بالإضافة الى أن لديه ملف طبي ويعاني من عدة امراض مزمنة أهمها مرض “الكلي”، مشيرة إلى أن حالته الصحية متدهورة بالنظر الى نوعية الدواء الذي يستهلكه المستورد من فرنسا.

وقد قابل ممثل النيابة طلبات ممثل دفاع المغني رضا سيتي 16، وطلبات باقي المتهمين الموقوفين، بالتحفظ والرفض، ليستقر رأي القاضي على رفض تلك الالتماسات، قبل أن يتقدم دفاع نجل رجل الأعمال “ب.ط” بطلبه برفع

الرقابة القضائية والمنع من السفر عن موكله، مضيفا أن ذلك الإجراء ضربه وضرب والده في صميم عمله ومس بسمعته وبصورة الاقتصاد الوطني بسبب “ملف تافه”، على حد قوله، غير أن رد القاضي رئيس الجلسة كان الرفض، وبالتالي الإبقاء على الرقابة القضائية والمنع من السفر في حق نجل رجل الأعمال، مثله مثل المتهم الثاني غير الموقوف الصحافي “إلياس.ح”.

وفي آخر الجلسة، قرر القاضي تأجيل المحاكمة الى يوم 31 ديسمبر القادم، لحضور الاطراف المدنية شخصيا والشهود، وكذلك للاطلاع على الملف الذي تم تكييفه الى تهم المشاركة في التهديد بالتشهير بإفشاء أمور شائنة لغرض الحصول على أموال، وتجميع ونشر عن طريق الغش والإتجار في معطيات مخزنة ومعالجة ومرسلة عن طريق منظومة معلوماتية وحيازتها وإفشائها ونشرها بغرض التهديد بالتشهير، وبغرض المساس بالهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام .