العدالة تستدعي ملال بعد شكوى قدمها رئيس أولمبي المدية

الرياضة
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العدالة تستدعي ملال بعد شكوى قدمها رئيس أولمبي المدية صورة مركبة
بقلم معمر لعروسي

مَثل أمس الثلاثاء  السيد بوقلقال محفوظ رئيس أولمبي المدية أمام قاضي التحقيق بمحكمة المدية على الساعة ال11:00 صباحا.

لأجل سماعه بصفته مشتكي ضد شريف ملال رئيس شبيبة القبائل في شكوى مصحوبة بإدعاء مدني تقدم به رئيس أولمبي المدية سابقا.
إذ وجه شريف ملال عبارات مسيئة كما وجه له تهم الفساد ومحاولة تقديم الرشوة وذلك من خلال عديد الحصص التليفزيونية.
للتذكير فإن الوقائع محل الشكوى التي تقدم بها بوقلقال محفوظ تعد من جرائم الإعتداء على الشرف وإعتبار الأشخاص لاسيما جنحة القذف وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 296 من قانون العقوبات.
ومن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق بإستدعاء شريف ملال لسماع أقواله خلال الأسبوع الجاري.


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