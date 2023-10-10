العدوان الصهيوني.. 704 شهيدا منهم 140 طفلا في غزة

ارتفعت حصيلة شهداء عدوان الإحتلال الصهيوني، على قطاع غزة، أين تسجيل 704 شهيدا منهم 140 طفلا .

وحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تم تسجيل 704 شهيدا بينهم 140 طفلا و105 سيدة، 3900 جريحا جراء عدوان الإحتلال على قطاع غزة.

وأوضح ذات المصدر أن 16 شهيدا سقطوا بينهم 3 أطفال في الضفة الغربية. فيما أفادت مصادر اعلامية باستشهاد 3 صحفيين في غارات صهيونية فجر اليوم استهدفت برجا سكنيا غرب مدينة غزة.

كما استشهد 7 صحفيين فلسطنيين منذ بدء العدوان الصهيوني في قطاع غزة، حسب ما تداولته وسائل إعلام.