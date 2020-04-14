العرب يعترفون لبن رحمة ويشبهونه بمحرز !!

الرياضة
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العرب يعترفون لبن رحمة ويشبهونه بمحرز !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

آشاد موقع كووورة العربي ذائع الصيت بالنجم الدولي الجزائري لفريق برينتفورد “سعيد بن رحمة” مؤكدا أنه أحد أفضل اللاعبين في “الشامبيون شيب”.

الموقع المذكور أعد تقريرا مطولا عن إبن مدينة عين تموشنت تحت عنوان”بن رحمة يسير على خطى محرز”.

التقرير شبه مسيرة بن رحمة لحد الآن بمسيرة قائد الخضر ونجم مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز الذي جاء من الدرجة الثانية الفرنسية ليصبح أفضل لاعب في البريمرليغ.

كاتب التقرير أضاف أن لاعب برينتفورد عانى التهميش في فرنسا تماما مثل محرز خاتما بأن كبار الأندية الانجليزية تتهافت للتعاقد مع بن رحمة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=805848

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