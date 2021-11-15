العقد الجديد لسكنات عدل وإجبارية الإمضاء.. وزير السكن يرد

ردّ وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، على جملة من الانشغالات التي طرحها مكتتبو عدل. كما أجاب بلعريبي حول إشكالية العقد الجديد للسكنات والذي جاء فيه إمكانية زيادة أسعارها.

وقال وزير السكن، خلال لقاء جمعه بالنائب البرلماني توفيق كبور، إن المستفيد من سكنات عدل غير مجبر على إمضاء العقد الجديد. كما جاء في العقد على مادة تنص بأن الأسعار قابلة للتغيير.

وأضاف البرلماني، نقلا عن تصريحات الوزير، أن الزيادة في الأسعار لن تكون، باعتبار أن هذا القرار هو التزام رئيس للجمهورية. كما –يشير بلعريبي-، “تكتفي الوكالة بالالتزام الممضي بينها وبين المستفيد”، وأكد الوزير إلى عدم تعرض أي مستفيد لعقوبات في حالة عدم الإمضاء على العقد الجديد.

وفيما يخص شهادة التخصيص، أكد وزير السكن، أنها ستسلم نهاية السنة بالمواقع التي نسبة الانجاز بها تستوفي الشروط. كما أكد بلعريبي، على أنه بإمكان المستفيد من دفع مستحقات سكن عدل دفعة واحدة مع تخفيض نسبة 10 بالمائة للمستفيد.

أما عن تأخر المشاريع السكنية “عدل” التي منحت لشركة “sarl ettrb”، فأشار بلعريبي، إلى أنه تم اختيار شركة أخرى لديها سمعة طيبة في احترام الآجال. كما أضاف أن الأشغال سوف تنطلق نهاية السنة الجارية.

ونقل البرلماني كبور،تصريح الوزير”ما عدا مشروع 250 سكن ببودواو فإن المشاريع المتوقفة بسبب القصدير والشاليهات المتبقية سيتم بعثها بالقريب العاجل”.

وعن الرخصة الاستثنائية لإقامة مجمع سكني ريفي، أكد الوزير على أنها لا تزال قيد الدراسة. كما أعطى بلعريبي موافقته لمنح ولاية بومرداس 400 سكن اجتماعي لتغطية العجز ببلدية سيدي داود وبلديات اخرى في القريب العاجل.

كما ستستفيد ولاية بومرداس، من حصة معتبرة فيما يخص البناء الريفي سنة 2022. وهذا جاء من خلال ما ورد في قانون المالية بتخصيص مبلغ مالي معتبر في هذا المجال.

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