العلامة الكاملة لسكان الأغواط في الحملة التضامنية لمساعدة الطفلة “مايا”

تمكن اليوم الخميس سكان مدينة الاغواط من جمع مبلغ 195.5 مليون سنتيم في إطار الحملة التضامنية المنظمة من طرف مجموعة من الشباب الناشط لغرض مساعدة الطفلة مايا.

والتي تم عرض قضيتها على قناة النهار والتي تؤكد حاجتها لعملية جراحية في دولة تركيا من أجل زرع النخاع الشوكي.

هذه المبادرة ابانت عن مدى روح التضامن الاجتماعي والتكافل بين أبناء الوطن الواحد التي يتحلى بها سكان مدينة الاغواط راسمين صورة مميزة و جميلة عن أسمى معاني الإنسانية.

كما دعا نشطاء بقية الولايات لأن يحذو مسار مدينة الاغواط من أجل جمع المبلغ المأمول والمقدر بـ 3.5 مليار سنتيم.

قرقاز عبد الرحمن : ناشط جمعوي

مالك خنيش: مسؤول حملة مايا من الجلفة

ڨرود قديس: أحد مسؤولي حملة مايا من الجلفة

عامر: هواري والد مايا