العملاق المدريدي يُخطط لخطف “بودبوز” في صمت !!

يهدف فريق “أتلتيكو مدريد” الإسباني لخطف النجم الدولي الجزائري ومتوسط ميدان نادي “ريال بيتيس” “رياض بودبوز” في هذا الميركاتو الصيفي.

حيث كشف موقع “ELGOLDIGITAL” الإسباني اليوم الأربعاء أن مُسيري فريق العاصمة الإسبانية مُعجبون بإمكانيات الساحر الجزائري ويُفكرون في التعاقد معه.

وأضاف الموقع الإسباني أن إدارة ريال بيتيس تُفكر في التعاقد مع النجم السويسري “شيردان شاكيري” لتعويض الرحيل المُحتمل لرياض بودبوز.

ويعمل مُسيري الروخي بلانكوس في سرية تامة من أجل التعاقد مع لاعب الخضر الذي يدخل في مُخططات المدرب دييغو سيميوني.